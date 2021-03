Insulti tra Selvaggia Lucarelli e Daniela Martani: «Vergogna», «Ma chi ti fa andare in tv?»

«A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone». Stavolta Selvaggia Lucarelli prende di mira su Twitter Daniela Martani, tra i concorrenti dell’Isola dei famosi.

Lucarelli contro Martani: una guerra di tweet

L’ex hostess Alitalia, paladina vegana e dei no-vax è diventata quindi il nuovo bersaglio della influencer di Civitavecchia. Ovviamente, in queste liti da pollaio Social, il meglio arriva dai “commenti memorabili”. C’è chi perfidamente posta il tweet di tredici mesi fa della stessa Lucarelli commentando: «Ti è andato di traverso l’involtino primavera?». E il post della Lucarelli in effetti, letto ora, è davvero imbarazzante. Ecco cosa scriveva la smemorata Selvaggia il 26 gennaio dello scorso anno. «Coronavirus. In Cina morte 56 persone, la maggior parte sopra gli 80 anni e già malate. Gli abitanti della Cina sono un miliardo e trecento milioni. E’ morto lo 0,0000043 per cento della popolazione. Giusto per ricordare i numeri della psicosi per cui si ha paura di ordinare gli involtini primavera».

Il commento di Ema è ancora più tranciante. «Voi dovete semplicemente andare a lavorare tutte le mattine per 4/5/6…8 ore, avere le grane da risolvere, semplicemente solo questo niente di più…fate pena siete parole al vento».

Poi ci sono gli haters con buona memoria. «Cos’è? Rosica perché è un po’ che non la invitano più? Presumo: non ho la più pallida idea dei programmi da lei infestati».

La risposta di Daniela Martani

Tra i commenti, anche quelli favorevoli di chi non è propriamente un fan della Lucarelli. Scrive Luca Casciani, popolare conduttore radiofonico romano. «Quando non sono d’accordo con quello che scrivi ti detesto ma certe volte ti amo profondamente». Sulla stessa falsariga Luciano. «Per la prima volta sono totalmente d’accordo con lei, “giornalista” Lucarelli. Non ci faccia l’abitudine».

I precedenti tra le due: antiche ruggini

La risposta alla Lucarelli da parte della Martani? Era stata preventiva. Nel senso che la paladina vegana aveva commentato un post della Lucarelli contro i No Vax invitando a sua volta a boicottarla. «Ancora che la invitate in tv, la fate lavorare in radio e le date la possibilità di scrivere sui giornali? La sua cattiveria fa ribrezzo». Tra l’altro, la Martani aveva postato una foto della Lucarelli senza mascherina con altre persone. Mettendo in grave imbarazzo l’influencer. Insomma, chi ha provocato per prima? Per restare in tema, in questo scambio di cinguettii, è difficile capire se sia nato prima l’uovo o la gallina. Buona ricerca.