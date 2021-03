Insulti alla Morani da un esponente di FdI. Il partito della Meloni condanna e annuncia provvedimenti

Ancora insulti via social. Un nuovo caso dopo i clamorosi attacchi a Giorgia Meloni da parte di un docente universitario di Siena nel corso di una trasmissione radiofonica. Questa volta la vittima è Alessia Morani. Parlamentare dem e sottosegretaria allo sviluppo economico del governo Conte.

Insulti via social alla dem Alessia Morani

“Qualche giorno fa Giorgia Meloni è stata oggetto di insulti orribili e giustamente tutto il mondo della politica si è scagliato contro questa barbarie. E le ha dato solidarietà. Anche io l’ho fatto. Succede, però, che un esponente di Fratelli d’Italia di Pesaro, Fabiano Arcangeli, dalla sua pagina Facebook continua a scrivere post contro di me. E ieri sera ha a chiesto ai suoi followers di aiutarlo ad insultarmi. Poiché “ha finito gli aggettivi dispregiativi” nei miei confronti. E chiede ‘“una mano per coniarne di nuovi’. Dopo aver selezionato gli insulti più gravi (povera scema, demente, vomitevole) la parlamentare del Pd chiede a Fratelli d’Italia di ‘espellere questo signore’ dal partito. Poi tira in ballo anche il governatore di FdI, Francesco Acquaroli. Che nelle scorse settimane ha più volte attaccato come il regista della pericolosa ondata nera nelle Marche. La richiesta di espulsione rimbalza a sinistra in un crescendo di appelli.

Fratelli d’Italia prende le distanze e annuncia provvedimenti