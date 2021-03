Il delirio della Lorenzin: “Putin utilizza il vaccino Sputnik per fare la guerra alla Ue” (video)

Sul vaccino Sputnik, che all’Italia servirebbe come l’ossigeno visto il disastro nell’approvvigionamento dei sieri da parte dell’Europa, si sta scatenando una sottile quanto incomprensibile battaglia politica anche tra le forze politiche italiane. Non appena il centrodestra che è al governo con Draghi ha chiesto di seguire la pista russa, immediatamente è arrivata la reazione avversa, quella del Pd, peraltro per voce di una ex esponente di Forza Italia, Beatrice Lorenzin, in passato ministro della Salute senza particolari competenze mediche. Ieri, nel corso di “Dimartedì”, sulla Sette, la Lorenzin si è lasciata andare a una sorta di delirio geopolitico contro Putin: “Perché i russi non lo vendono all’Europa invece di andare dai singoli Paesi e fare una lottizzazione geopolitica? Stanno usando questa storia per la guerra fredda sulla pelle dei cittadini europei. Questa è una cosa che indigna”.

Mah. Forse la risposta è che l’Europa non glieli chiede per una certa “antipatia” nei confronti di Putin? Forse perché l’Europa ha dormito sui vaccini? Forse perché in Italia Arcuri ha commesso disastri in serie facendoci invidiare perfino il piccolo stato di San Marino che può già disporre del vaccino Sputnik?