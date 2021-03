Horror a Milano: scoperto un cadavere incastrato in un tombino. Nessun segno di violenza

Un “giallo”, a tutti gli effetti. Il cadavere di un uomo incastrato in un tombino, all’alba è stato trovato questa mattina all’alba a Cormano (Milano) da un passante, che ha chiamato subito i carabinieri, riferendo loro di aver visto una persona ieri sera intorno alle 23.45 nello stesso posto, vicino al tombino aperto, e con una lattina di birra in mano. L’uomo è stato trovato in via Alessandro Manzoni, all’altezza del civico 20. Come riportano i carabinieri di Milano, sul posto sono intervenuti subito i soccorritori dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) con un’ambulanza e automedica: per l’uomo però non c’è nulla da fare.

