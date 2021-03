Grande Fratello Vip, verdetto nella notte: chi è Tommaso Zorzi, il vincitore della quinta edizione (video)

Come da pronostici Tommaso Zorzi ha vinto il Grande Fratello Vip. Dopo più di 5 mesi insieme, si è conclusa ieri sera la quinta edizione del reality in onda su Canale 5. Una finale al cardiopalma, ricca di grandi emozioni e colpi di scena, che ha visto l’influencer milanese battere al televoto finale Pierpaolo Pretelli.

Dalla “Milano bene” alla tv

Nato in una ricca famiglia della “Milano bene”, alla quale confessa di essere gay a 18 anni, ha studiato Business Management a Londra si legge sul sito ufficiale della trasmissione. La celebrità è arrivata con la partecipazione al docureality Riccanza’ per poi consolidarsi con altre apparizioni tv. Vera e propria social star, grazie ai suoi 830mila follower su Instagram, ha al suo attivo un libro e un canale YouTube seguitissimo, dove si racconta in modo autoironico. Di recente è riuscito a coronare il sogno di avere un proprio marchio di moda.

La vittoria di Tommaso Zorzi al GF Vip sembrava essere un risultato scontato solo fino a qualche mese fa. Risultato essere il più simpatico per il pubblico a casa, l’influencer milanese era riuscito a ottenere numeri altissimi durante le prime sessioni di televoto. Una leadership che per un certo periodo era stata messa in dubbio da Dayane Mello. Ieri la finale, costruita alla perfezione dagli autori. Nel televoto finale con Pierpaolo Pretelli, l’influencer è riuscito ad avere la meglio con il 68% dei voti contro il 32% per Pierpaolo Pretelli.

Chi è Tommaso Zorzi

Il suo percorso all’interno del reality show è stato particolarmente ricco di episodi a partire dal suo primo giorno, il 14 settembre 2020. Tra i legami più solidi costruiti nell’arco dei 6 mesi c’è sicuramente quello con Stefania Orlando, nel web le fandom dei due concorrenti si sono uniti nei cosiddetti “eserciti” ribattezzandosi Zorzando.

Altro rapporto consolidato è quello con Maria Teresa Ruta, seppur rovinato poco prima dell’eliminazione della conduttrice dalla casa, poche settimane fa. Tommaso però ha avuto una spalla destra per diverso tempo, Francesco Oppini, per il quale Zorzi ha persino avuto una mezza cotta. In tutte le storie che si rispettino ha avuto anche i suoi rivali: Dayane Mello, Franceska Pepe e Mario Ermito sono coloro che non sono andati tanto d’accordo con Tommaso.

Tommaso Zorzi è nato a Milano il 2 aprile 1995. Ha vissuto per diversi anni a Londra dove ha studiato Business Management e ha conseguito una laurea triennale in economia. Ha esordito in tv nel docureality di MTV Riccanza. Già concorrente di Pechino Express, è stato anche inviato a Sanremo per La vita in diretta nel 2019. nel 2020 ha condotto il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa su Mediaset Play.