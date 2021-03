Festa del papà: gli auguri della Meloni a chi si impegna per dare un futuro migliore ai propri figli

In occasione della festa del papà, il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ha postato sui Social un toccante omaggio a tutti i padri. Ad accompagnare il post sui Social per la festa del papà, la foto del compagno della Meloni, il giornalista Andrea Giambruno con la loro figlia, Ginevra.

Auguri a chi si impegna a guadagnarsi quel “papà”

«Ci sono eroi – si legge sulle pagine Facebook e Instagram della Meloni – che, giorno dopo giorno, lavorano e si sacrificano per dare un futuro migliore ai propri figli. Chi è impegnato a lottare in corsia, chi a garantire la sicurezza di tutti noi. Chi, con le proprie mani, costruisce case o lavora la terra. Chi vorrebbe, più di ogni altra cosa, passare più tempo con la propria famiglia. Chi si impegna, con tutte le sue forze, per guadagnarsi quel “papà”. A tutti loro, a tutti i papà, va il mio più grande augurio. Auguri a te Andrea, per esserci sempre e per tutto l’amore che dai ogni giorno a nostra figlia».

Festa del papà, Meloni posta la foto di Andrea e di Ginevra

Il compagno della Meloni, nei giorni scorsi è intervenuto pubblicamente per difendere la leader di Fdi dopo le offese del professor Giovanni Gozzini. «Per coloro che non lo sapessero io sono il compagno di Giorgia Meloni e Giorgia Meloni è anche la madre di mia figlia. Io sono molto fiero di quello che ha fatto Giorgia Meloni nella sua vita», ha detto Andrea Giambruno, giornalista di TgCom24, parlando in diretta (video).

Quando Andrea Giambruno ha detto: “Sono fiero di Giorgia”

«Non mi permetto di commentare le parole del professore – ha proseguito – perché ci saranno altri luoghi dove verranno commentate e sentenziati determinati termini. Mi permetto di dire che ci sono dei minori che leggono certe schifezze e che io spiegherò a mia figlia quanto sua madre sia valorosa e meritevole di ciò che ha fatto nella sua vita. Io mi auguro, professore, ammesso che lei abbia dei figli, che i suoi figli possano dire altrettanto dei suoi commenti misogini, indegni e vergognosi».