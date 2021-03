Ecco l’audio con le minacce di morte a Draghi: “Non toccare il Reddito di cittadinanza o fai la fine di Falcone”

Un invito a “non toccare il Reddito di cittadinanza”, altrimenti Draghi “fa la fine che ha fatto Falcone”. Questa, come scrive l‘Adnkronos, la minaccia giunta via telefono al ‘Movimento Draghi Presidente‘ e rivolta al Presidente del Consiglio. A denunciarlo gli stessi attivisti del Movimento. Alle 12.27 di ieri, la portavoce del Movimento www.DraghiPresidente.org, Daria Cascarano, ha ricevuto “una telefonata dal contenuto altamente minaccioso nei confronti del Presidente Draghi” in cui uno sconosciuto, con “evidente inflessione siciliana”, ha detto: “Il governatore Draghi?”.

E il Portavoce del Movimento: “No, no, no, questo non è il numero del governatore Draghi”. Sconosciuto: “Noi veniamo a Roma, e non tocchi il reddito di cittadinanza, perché siamo un migliaio di persone, che non lo tocca…”. Portavoce movimento: “Ma lei chi è?” Sconosciuto: “Lui fa la fine che ha fatto Falcone, non lo tocca”.