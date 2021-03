«È morto il nonno, voglio il primario!». Il video del violento assalto all’Ospedale del mare di Napoli

“Il nonno è morto, dove sta il primario? Voglio parlà col primario!”. Urla, pugni, calci, minacce, tutto sotto l’occhio delle guardie giurate, che non muovono un dito. Ennesimo assalto a un ospedale, a Napoli, da parte di persone violente in cerca di una vendetta per un parente morto. L’ennesimo caso di violenza e di sopraffazione ai danni dei sanitari, particolarmente esposti negli ospedali napoletani.

Assalto all’ospedale del mare

Nel video in basso, l’assalto consumatosi ieri all’Ospedale del Mare di Ponticelli, vicino Napoli, denunciato con le immagini dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Non entriamo nel merito della vicenda su cui abbiamo chiesto delucidazioni alla direzione per capire i motivi del decesso ma troviamo inaccettabile che delle persone assaltino un ospedale, per giunta filmandosi e prendendosela in modo violento con la struttura e il personale”, dichiara Borrelli.

Il video della vergogna