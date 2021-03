Biden scivola per tre volte dalla scaletta dell’Air Force One. La “scena” diventa subito virale (video)

Cade e si rialza. Sarà lo stress accumulato alla Casa Bianca. O l’ultima sfida lanciata a Vladimir Putin. Il presidente Usa, Joe Biden, è scivolato mentre saliva spedito sulla scaletta dell’Air Force One. L’aereo presidenziale pronto sulla pista per condurlo ad Atlanta, in Georgia. Dove Biden incontrerà i leader della comunità asiatica dopo la sparatoria.

Biden perde l’equilibrio dalla scala dell’Air Force One

Il 78enne presidente degli Stati Uniti ha perso l’equilibrio salendo speditamente i gradini. Ed è scivolato ben tre volte. Come catturano le immagini dei video diffusi online e diventati virali. Lo si vede mentre sale la scaletta ricoperta da un tappeto rosso. Biden inciampa una prima volta su un gradino poggiando una mano a terra per rialzarsi. Poi di nuovo dopo alcuni passi. E subito dopo una terza volta, continuando a reggersi al mancorrente e mettendo un ginocchio a terra. Finalmente si rialza. Quindi continua la salita dopo dopo essersi chinato per ‘strofinarsi’ i pantaloni all’altezza del ginocchio. Finalmente entra a passo lento nell’aereo, dopo essersi voltato a salutare i presenti.

Si rialza e saluta i presenti. La missione in Georgia

Biden è atteso in Georgia dove, assieme alla sua vice Kamala Harris incontrerà la comunità asiatica dopo gli attacchi ai tre centri massaggi. Dove sono state uccise 8 persone, tra le quali 6 donne asiatiche. «Come ho detto la settimana scorsa, condanniamo nei termini più duri l’attuale crisi di violenza di genere e anti-Asiatica. Che da tempo colpisce la nostra nazione”. Sono le parole del presidente che ha esorto il Congresso ad approvare rapidamente il Covid-19 Hate Crimes Act. Che velocizzerà la risposta del governo federale all’aumento dei crimini di odio che si è acutizzato durante la pandemia.