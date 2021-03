Atti sessuali sadomaso con una 15enne: nei guai il vicino di casa ultraquarantenne

“Plagiata e costretta a rapporti sadomaso”. Una vicenda dai connotati torbidi coinvolge un geometra veronese ultraquarantenne: è nei guai con l’accusa pesante di aver indotto la vicina di casa, una 15enne, a prestazioni sessuali “estreme”. Lo denuncia il Corriere della Sera: dall’agosto del 2018 al giugno del 2019, tra i l’ultraquarantenne e la 15enne sarebbe intercorsa una liason, con un fitto scambio di messaggi che proverebbe l’esistenza della presunta escalation di perversione.

Rapporti sadomaso. Il vicino di casa adesca la 15enne

La vicenda risale a più di un anno fa. Secondo il capo d’accusa, dall’agosto 2018 al giugno 2019, la 15enne avrebbe avuto “incontri ravvicinati” – a quanto pare consenzienti – con il vicino di casa. Il quale avrebbe conquistato la fiducia della giovanissima con “atteggiamenti paterni”, scrive il Corriere. Dopo un anno di rapporti intimi, l’uomo avrebbe preteso dalla ragazzina “rapporti sessuali completi connotati di sadomasochismo”. Ma l’uomo non si sarebbe accontentato.

L’uomo voleva coinvolgere anche un’amica della ragazza

Dalle chat sarebbe emerso -20mila messaggi in un solo mese- che l’uomo volesse coinvolgere nella relazione anche un’amica della ragazzina. “Istigandola ad un rapporto a tre”, ha spiegato pm Fedederica Ormanni. Chissà come sarebbe proseguita la torbida vicenda se la mamma della ragazza non fosse intervenuta. La donna ha scoperto tutto e ha denunciando l’accaduto in Questura.

L’imputazione: atti sadomaso con 15enne