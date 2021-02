Senato, parte la corsa per il successore di Mara Carfagna. Impazza il totonomi: ecco i papabili

La Camera, mercoledì 24 febbraio, procederà alla elezione di un nuovo vicepresidente, in sostituzione del ministro Mara Carfagna. È quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo.

La dead line è il 24 febbraio, termine fissato per l’elezione in Aula alla Camera. Fino ad allora impazzerà il totonomi, perché si tratta di una poltrona che, almeno sulla carta, fa gola non solo a Forza Italia. Ma anche ad altri partiti come Lega e Pd. Stiamo parlando della scelta di un vicepresidente al posto dell’azzurra Mara Carfagna, diventata ministro per il Sud del governo Draghi.

Corsa per il successore di Mara Carfagna

In casa Forza Italia, tra gli altri, si fanno i nomi di Annagrazia Calabria, Simone Baldelli, Stefania Prestigiacomo. La vicepresidenza potrebbe interessare anche il Carroccio visto che il partito di Matteo Salvini può contare nell’attuale ufficio di presidenza su tre segretari ma nessun “vice” e questore. I dem, invece, hanno un solo segretario, nessun questore e “vice”, visto che Ettore Rosato è passato con Italia Viva portandosi la vicepresidenza. Alla Lega potrebbe tornare utile questo posto, qualora dovesse perdere la presidenza del Copasir (guidata da Raffaele Volpi) per cederla all’opposizione, ovvero a FdI. Ma riaprire la partita del Copasir in questo caso specifico sembra una strada alquanto impervia al momento.

Le possibilità di Forza Italia

Leu e la formazione centrista Noi per l’Italia hanno a testa un segretario nell’ufficio di presidenza e questo, fanno notare fonti parlamentari, potrebbe bastare per evitare di accampare pretese. Forza Italia, che punta a tenere per sé il posto lasciato vacante da Carfagna, ha per ora solo il questore anziano Gregorio Fontana dopo che il deputato siciliano, ex azzurro, Francesco Scoma è approdato in Italia Viva ed è segretario dell’Ufficio di presidenza. Una carica quest’ultima che potrebbe cedere qualora dovesse aspirare a un sottosegretariato del Sud con Draghi.