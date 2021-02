Sbarchi in Sardegna, altri 44 migranti. Deidda (FdI): “Impossibile votare un governo con la Lamorgese”

Proseguono senza sosta gli sbarchi in Sardegna, dall’Algeria. Oltre 40 migranti sono infatti sbarcati nelle ultime ore. E quasi altrettanti sono in arrivo, secondo gli avvistamenti della guardia costiera. Le notizie di queste ore riportano una vera e propria invasione. A farsi portavoce dei cittadini sardi è rimasta ormai solo Fratelli d’Italia, con una nota del deputato Salvatore Deidda.

Due sbarchi in poche ore in Sardegna, un terzo in arrivo

Il primo sbarco è avvenuto a Porto Pino, nel territorio di Sant’Anna Arresi: tre uomini e tre donne sono stati bloccati dai carabinieri in un parcheggio. Durante la notte le motovedette del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza hanno rintracciato due barchini con a bordo complessivamente 24 persone a largo delle coste di Sant’Antioco.

Le imbarcazioni sono state bloccate e tutti e migranti trasferiti in porto. A bordo di uno dei barchini c’erano anche una donna con due bambini che sono stati visitati in ospedale. Infine l’ultimo sbarco è avvenuto a Capo Teulada dove sono arrivati altri 14 migranti, anche questi bloccati dai carabinieri.

Deidda: “Fallimentare la politica migratoria”

Tutti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir dove saranno identificati dalla polizia e rimarranno in quarantena. La Guardia di finanza questa mattina ha avvistato un altro barchino che si sta avvicinando alle coste della Sardegna. Non è escluso che in giornata, con le condizioni favorevoli del mare, approdino altri barchini.

“Mentre in Parlamento il Governo dei ‘migliori’, con la riconfermata ministra Lamorgese e la sua fallimentare politica migratoria, sta per ottenere la fiducia, in Sardegna continuano gli sbarchi”. E l’attacco del deputato sardo di Fratelli d’Italia, Salvatore Deidda, con riferimento all’arrivo nell’Isola, tra ieri e oggi, di oltre 40 migranti. Per Deidda, FdI non può appoggiare un governo “costituito da chi non ha messo in campo nessuna misura utile per bloccare gli sbarchi dall’Algeria e rimpatriare immediatamente chi è entrato clandestinamente in Sardegna”.