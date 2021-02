Salvini su Fico: «Anche io ho fatto l’esploratore tra i boschi, ma avevo 12 anni. Lui è imbarazzante»

“Sono intorno al tavolo a trattare gli stessi che stanno litigando da un mese“. E’ chiaro che il programma non c’entra. I temi di rottura, va da sé, non sono cambiati. E nessuna soluzione è possibile. Stanno litigando sui nomi, sulle poltrone, sui ministeri. Mentre l’Italia affonda.

“Domani vorrei andare al Senato a fare il mio lavoro”, dice il leader leghista. “Ma non posso. E’ tutto fermo. Non c’è attività parlamentare. Le emergenze ci sono, vaccini, scuole, lavoro, ma tutto è bloccato. Perché si incontrano tra loro”.

Nessuna apertura di credito a governi di larghe intese, o di salvezza nazionale. “Tra Conte e Draghi preferiamo gli italiani. La via maestra è il voto. Si mettono d’accordo solo se riescono a cambiare poltrone, e sarebbe una schifezza indegna per l’Italia“.

Salvini è apparso deciso più di sempre sull’opzione dello scioglimento anticipato delle Camere, esattamente come Giorgia Meloni. A sentirlo parlare a Quarta Repubblica non sembra che ci siano in questo momento ‘sfumature’ diverse tra i due maggiori partiti del centrodestra.

L’unità nazionale non è percorribile. “Tutti insieme non possiamo stare al governo. Noi siamo per tagliare le tasse e salvare quota 100. Il Pd esattamente il contrario. Noi vogliamo i cantieri, i Cinquestelle pretendono di bloccare tutto”. Il leader della Lega non dà minimo credito al programma di governo sul quale sta litigando la sinistra.

Il leader leghista: non possiamo stare tutti insieme

Ma anche lei lo ha sottoscritto insieme ai 5Stelle? chiede Porro. “Sì, lo abbiamo fatto e rispettato per il primo anno. Ma questi già governano insieme da un anno e mezzo”. Quindi come finirà? “Andranno avanti per qualche giorno perché non si sono messi ancora d’accordo su chi entra e chi esce come ministro. Bisogna andare al voto”