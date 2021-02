Murgia esaltata contro Salvini: ha causato migliaia di morti… ed evoca persino Auschwitz (video)

Michela Murgia su tutte le furie per la presenza di Matteo Salvini e della Lega nel futuro governo Draghi. Così, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, manifesta tutto il suo livore e la sua furia contro il nemico che lei considera principale.

“Salvini – accusa Murgia – è stato molto chiaro su alcune posizioni, è un uomo che ha sulla coscienza migliaia di morti nel Mediterraneo. Le sue politiche sulla migrazione di fatto hanno trasformato il Mediterraneo nel più grande cimitero del mondo. Io questo non lo dimentico”. A Lilli Gruber che le ha fatto notare che Salvini afferma il contrario, cioè di avere salvato vite, Murgia ha replicato: “Si difenderà in tribunale dall’accusa di avere violato i diritti umani”. Quindi ha evocato i lager nazisti. “Il fatto che vi siano brave persone del Nord produttivo che lo appoggiano non cambia la sostanza, non vorrei che si dicesse ‘Sì, partivano i treni per Auschwitz ma i treni arrivavano in orario…’ “. E a Beppe Severgnini che obiettava come fosse preferibile avere accanto il proprio nemico per poterlo controllare ha risposto stizzita: “No, no, io non ce lo voglio…”.