Meloni sui social: noi siamo la destra autonoma e libera, non ci sottovalutate (video)

Con un video sui social Giorgia Meloni rivendica la sua scelta di stare all’opposizione nel momento in cui tutte le forze politiche dicono sì a Mario Draghi. Il video riprende la parte finale di un intervento nel quale la leader di FdI si riallaccia idealmente all’eredità politica del Msi, citando la fiamma che compare ancora oggi nel simbolo del partito.

“Non ci sottovalutate”

“Noi quella fiamma non l’avremmo potuta togliere perché mi piace immaginarci come quella bella frase di Tolstoj che dice ‘come una fiaccola ne accende un’altra e si trovano accese mille fiaccole così un cuore ne accende un altro e si trovano accesi milioni di cuori’ “. Meloni sottolinea ancora che FdI è pronta a giocare la sua partita, con cuore, volontà, idee e passione. “Voglio dire a tutti: non ci sottovalutate: noi siamo la coerenza che non è stata mai tradita”.

“Siamo il passato che guarda al futuro”

Non è casuale il richiamo alla fiamma tricolore del simbolo del Msi, né il passaggio in cui Meloni dice che FdI è il “passato che guarda al futuro”. La tradizione politica del Msi, infatti, coincise per lungo tempo con la linea di alternativa al sistema incarnata da Giorgio Almirante, il quale spesso e volentieri osservava di essere il capo dell’unica vera opposizione in Italia.