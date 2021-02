Meloni e Fratelli d’Italia con gli operatori della montagna. Il dibattito in diretta

Oggi dalle 17l’incontro online organizzato da Fratelli d’Italia dal titolo ‘Io sto con gli operatori della montagna‘. Un dibattito aperto con gli operatori della montagna per analizzare lo stato di crisi e per proporre soluzioni a salvaguardia del turismo e dell’economia del settore. Intervengono i capigruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato, Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore lombardo di FdI con delega al turismo, Lara Magoni, e Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia. Conclude il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook e Youtube di Fratelli d’Italia.

La marcia indietro dell’ultimo minuto con il blocco degli impianti prorogato al 5 marzo, nella pratica chiude con un nulla di fatto la stagione invernale 2020/21 che non ha mai potuto iniziare – fanno notare gli operatori – la situazione era già drammatica, ma il cambiamento intervenuto all’ultimo minuto, ha comportato per le aziende l’ennesimo grave danno per gli ulteriori costi sopportati in questi giorni per preparare la riapertura.