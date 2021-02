Mariarosaria Rossi: dopo Conte, giura fedeltà pure a Draghi. Twitter si scatena: «Ma vai a lavora’»

«Saremo al tuo fianco per ridare stabilità e prosperità al nostro Paese, grazie». Mariarosaria Rossi ha rivolto il suo giuramento di fedeltà a Mario Draghi dal suo profilo Instagram, dove ha postato una foto del premier circondato dai ministri, parlando di «un governo di alto profilo e di grandi aspettative, che rappresenta quell’Italia democratica, europeista e liberale di cui abbiamo fortemente bisogno».

La promessa di fedeltà di Mariarosaria Rossi a Draghi

Dunque, la senatrice ex fedelissima di Silvio Berlusconi, dopo il repentino balzo nelle file di Giuseppe Conte, ha completato anche la transizione verso l’ex governatore della Bce. Al quale ora, oltre alla fedeltà, promette anche la formazione di un contenitore ad hoc. «Sto contribuendo alla realizzazione di un nuovo contenitore politico», ha spiegato la senatrice all’Adnkronos, sostenendo di «aver votato la fiducia al governo Conte e quella al governo Draghi in continuità con quel progetto politico di centro democratico e liberale cui sta lavorando».

Social scatenati: «Un altro genio»

L’esternazione della Rossi non è passata inosservata e presto è rimbalzata sui social, tra ironie, frecciatine e qualche deprecabile, quanto immancabile insulto. «Dopo la mossa opportunistica andata a male, credo che l’unico contenitore per lei sarà il fiasco di vino! Questi mercenari che si definiscono politici senza etica né onore sono la vergogna del nostro Paese, dove l’impegno morale si è azzerato!», ha scritto un utente. «Ma chi ti prende? Mariarosaria Rossi sei solo chiacchiere e distintivo, senza vergogna e senza dignità», ha fatto eco un altro.

Il suggerimento: «Ma va a lavora’»

Pasquale poi ha sentenziato: «Sì, ci mancava un altro genio della politica che si spreme le meningi per creare un nuovo contenitore!!! Dare un aiuto in presenza agli agricoltori in difficoltà non ti piacerebbe???», ha ironizzato quindi l’utente di Twitter. «Perfetto, ne avevamo proprio bisogno!!!», ha sottolineato anche Ninni, mentre Luca ha offerto alla Rossi un suggerimento per la vita: «Va a lavora’».