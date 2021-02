Il veleno di Selvaggia Lucarelli: “Non esprimerò alcuna solidarietà alla Meloni”

Da Selvaggia Lucarelli arriva tutto il veleno possibile contro la leader di FdI. “Non esprimerò alcuna solidarietà a Giorgia Meloni. E non la esprimerò nonostante- come ovvio- mi faccia orrore il linguaggio del professore Giovanni Gozzini”. Inizia così un delirante ragionamento della giornalista editorialista del Fatto, che fa accapponare la pelle. “Perché – pretende di insegnare – l’insulto è odio, ma il linguaggio più subdolamente aggressivo è quello utilizzato per far leva sulle emozioni, sulle paure, sull’ignoranza e sull’identificazione del nemico in chi è fragile e diverso”. Ed è “quello utilizzato costantemente da Giorgia Meloni per la sua propaganda politica, quello masticato e vomitato da buona parte del suo elettorato sui social e fuori dai social”. Che schifo.

Il delirio di Selvaggia Lucarelli verso la Meloni

Falsità, odio, livore all’ennesima potenza. Selvaggia Lucarelli, su Facebook, si esprime così in relazione alla vicenda legata agli insulti vergognosi che il professor Giovanni Gozzini ha indirizzato a Giorgia Meloni in una trasmissione radiofonica. E’ arrivata la solidarietà del Capo dello Stato, del premier, del mondo politico ed intellettuale, oltre che dell’ateneo senese in cui “insegna” il docente. Tutti, anche gli avversari, hanno riconosciuto che questa giungla di aggressività incontrollata è dannosa, pericolosa, istigatrice di odio. Le parole di Selvaggia Lucarelli riportano indietro il livello dello scontro. Scrive che “le fa orrore” il linguaggio usato da Gozzini. Ma a fare orrore si aggiungono ora le falsità scritte sul linguaggio politico di Giorgia Meloni e del suo elettorato.

“Non mi stringo a lei”