Gaia Tortora inchioda Travaglio con un tweet. Sui social: «Lascialo perdere, ha la bava alla bocca»

Che tra Gaia Tortora, giornalista di La7, e Marco Travaglio ci siano vecchie ruggini è cosa abbastanza nota. Tra i due non corre buon sangue da parecchi anni. La giornalista del tg di Enrico Mentana ha spesso criticato il direttore del Fatto quotidiano per toni accesi che ha usato nei confronti di alcuni esponenti politici. Di contro, Travaglio ha spesso punzecchiato Gaia Tortora per il suo presunto renzismo. Ora, in questi giorni, la fine del governo Giuseppe Conte ha dato il “la” a un nuovo scontro a distanza tra i due giornalisti.

Gaia Tortora: «A futura memoria»

Su Twitter, la figlia di Enzo Tortora, ha scritto: «A futura memoria». La giornalista ha condiviso un estratto di un editoriale di Travaglio sul Fatto. «Quelli che “Mi voleva Mastella, ho detto no”, poi scoprono che sono eurodeputati», scriveva qualche giorno fa Travaglio. E poi ancora. «Quelli che “Comunque la si pensi l’ha giocata bene fin qui” (Gaia Tortora) e intanto gli medicano la mandibola sghemba e il naso rotto perché ha dato una lezione a Conte con una botta col mento e una nasata sul ginocchio». Tortora si limita a questo e non inferisce e non parla di Conte che è stato sfrattato da Palazzo Chigi.

Valanga di commenti del web

Tanti i commenti del web al post di Gaia Tortora. Scrive un utente: «Già era sclerato, ora ha la bava alla bocca». E un altro rincara la dose: «Scrive cose senza senso, mi chiedo quanti lettori ha perso in questi anni». Un altro internauta puntualizza ancora: «Ma lascialo perdere… in questi giorni è nervosetto! Forza Gaia». Un altro ancora osserva: «Il solito linguaggio violento che svela molto del personaggio». E c’è chi ironizza: «Sarà in rianimazione ora, Travaglio intendo avrà avuto un infarto all’annuncio che Mattarella ha dato l’incarico a Draghi?».