Firenze, paura alla Stazione Santa Maria Novella: immigrati con rasoio e cacciavite contro le vittime

Rasoio e cacciavite alla mano si sono avvicinati ad alcuni senzatetto fuori dalla stazione Santa Maria Novella a Firenze. Senza scrupoli, hanno portato via quello che loro avevano. E cioè, due cellulari di fortuna, un portafogli, uno zaino e persino un trolley pieno di vestiti. Le volanti della Questura, dopo alcune ricerche, hanno rintracciato nei pressi di una fermata della tramvia, almeno due degli aggressori, recuperando anche la refurtiva. Si tratta di immigrati marocchini di 22 e 24 anni. Devono rispondere all’accusa di rapina aggravata in concorso.

Colpito alla nuca alla Stazione Santa Maria Novella

L’ospedale di Santa Maria Nuova ha dato il primo allarme. Alle 5 del mattino, infatti, si era presentato una delle vittime dell’episodio. Secondo quanto ricostruito uno dei rapinatori ha spintonato l’uomo, un 50enne italiano. Poi l’ha colpito alla nuca, a una mano e nella parte posteriore del giubbotto con un rasoio brandito, insieme ad un cacciavite. Dieci i giorni di prognosi per il senza fissa dimora che, nella concitazione, non ha ritrovato più il cellulare e il portafogli in tasca.

Rasoio di barbiere sporco di sangue

Con le descrizioni dei due malviventi, le pattuglie si sono subito messe sulle loro tracce. Nel frattempo al 112 hanno fatto altre segnalazioni per fatti analoghi. La coppia di rapinatori aveva colpito ripetutamente sempre nei confronti di senzatetto alls Stazione Santa Maria Novella.

Trascorsi pochi minuti le volanti hanno rintracciato i responsabili. Durante il controllo gli agenti hanno recuperato tutta la refurtiva oltre a un rasoio da barbiere sporco di sangue gettato a terra. Una volta fermati i rapinatori, i poliziotti hanno rintracciato le altre vittime. Si tratta di un cittadino straniero di 50 anni e un italiano di 67.

La rapina alla Stazione Santa Maria Novella

Il primo ha raccontato di essere stato accerchiato e rapinato del telefonino dai due uomini. Il secondo ha detto di essere stato derubato dello zaino da tre persone. Mentre ricostruivano l’accaduto, gli agenti hanno anche rintracciato una quarta vittima, una donna di 76 anni. Era la proprietaria del trolley pieno di vestiti. I senzatetto hanno riavuto i loro beni.

Tentato furto in tabaccheria

Sempre a Firenze, per la precisione nel rione Rovezzano, altro episodio di violemza. C’è stato un tentato furto in una tabaccheria Intorno alle 3 una coppia di nordafricani ha tentato di forzare una delle grate in ferro poste a protezione del negozio. Hanno utilizzato strumenti professionali utilizzati nell’edilizia, cercando poi di entrare nei locali. I rumori degli arnesi hanno però allarmato i residenti che hanno allertato la polizia. Sul posto è giunta la squadra volante che ha fermato due cittadini tunisini di 27 e 33 anni.