Editoria, slittano di 2 anni i tagli. Mollicone: «Una bella pagina della storia parlamentare»

I taglia all’editoria, di grillina memoria, slittano di altri due anni. Una buona notizia per il pluralismo dell’informazione. Le commissioni Affari costituzionali e Bilancio a della Camera hanno approvato due emendamenti al Milleproroghe che vanno in questa direzione. Rinvio dei tagli e rifinanziamento di Radio Radicale.

“Sanato un vulnus”, rileva il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso. «L’auspicio è che anche il nuovo governo presti attenzione alla salvaguardia del pluralismo dell’informazione. Occorre riprendere al più presto il percorso virtuoso. E condiviso con le parti sociali avviato nei mesi scorsi». I due emendamenti bipartisan spostano di altri due anni l’entrata in vigore del graduale azzeramento del contributo ai giornali. Previsto con la manovra per il 2019. E stanziano 2 milioni per il 2021 per Radio Radicale.

Per il segretario Fnsi, «occorre una riforma complessiva del settore dell’editoria. Anche sul versante della tutela del lavoro giornalistico. A partire dal contrasto al precariato e allo sfruttamento fino alla difesa del diritto d’autore”.

