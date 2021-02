Dalle offese alla Santelli agli U2. ll dramma di Morra, il grillino espulso: «Sono morto, ma vivo»

“Son le volte in cui si deve decidere se morire ai valori per cui ci si è impegnati, in cui si è creduto, per cui si sono spesi anni di vita, con sacrifici, dedicando tempo (l’unica risorsa insostituibile del nostro esistere), oppure sopravvivere facendo finta di niente e di nulla, consegnandosi all’indifferenza quando non se n’è capaci, quando cuore e volontà ti hanno sempre suggerito, con la ragione, che si può perdere nel tempo, vincendo proiettandosi fuori dal tempo”, scrive ancora Morra, che cita una canzone degli U2, “ Where the streets have no name “.