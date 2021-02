Boschi e Bellanova sparano sul Pd: «L’intoccabile Conte? Beati loro che hanno solo questo problema»

Non demorde la Bellanova, nuovo attacco della Boschi che, per fare il punto sulla crisi, riprende su Twitter un suo vecchio cinguettio. «Questo è un tweet di 20 giorni fa. Vale anche oggi», scrive. «Anche oggi polemiche su di me. Italia Viva ha chiesto al Governo di prendere il Mes, non di prendere Meb. Come al solito i 5stelle non leggono fino in fondo. O non capiscono. Servono soldi per la sanità, non poltrone per noi».

La Bellanova a testa bassa contro i dem

Ennesimo affondo anche da Teresa Bellanova. «Conte punto di partenza e arrivo per il Pd? Beati loro che hanno solo questo problema». Lo dice ai microfoni di Omnibus, su La7. «Per noi il problema, ad esempio, è la giustizia. Noi», avverte, «ci poniamo il problema dell’economia, abbiamo perso 440mila posti di lavoro».

Scalfarotto: «Dal governo azione mediocre»

«Stiamo facendo quello che dovevamo fare da novembre», rilancia Ivan Scalfarotto ad Agorà, su Rai3. «Il governo è caduto perché l’azione era mediocre. I nodi stanno venendo al pettine, vediamo se riusciamo ad avere un governo all’altezza dei temi strutturali». Siamo in attesa, aggiunge, «di avere un governo diverso dal precedente, altrimenti ci tenevamo quello». I nomi potranno arrivare «quando avremo chiari i temi e il perimetro della maggioranza».