“Un caffè con…”: La Russa e Rotondi sul web parlano dei nuovi orizzonti della destra italiana

«Un caffè con…». Diretta streaming, domani, 13 gennaio, con Ignazio La Russa e Gianfranco Rotondi. Modera Luca Collodi. L’incontro è stato organizzato da Marco Martinelli. Un incontro virtuale per parlare dei nuovi orizzonti della destra in Italia.

Un appuntamento in cui si discute di politica in modo moderno ed efficace per capire la nuova destra. L’incontro si terrà domani, 13 gennaio, alle ore 17. Per partecipare basta collegarsi alla pagina dell’associazione Altero Matteoli per la Libertà e il bene comune: https://alteromatteoli.it/

Il 18 dicembre c’era stata un’altra diretta streaming, un evento per ricordare Altero Matteoli dal titolo: “A tre anni dalla scomparsa di Altero Matteoli, quale futuro per il centrodestra in Italia”.