Serena Bortone positiva al Covid: l’annuncio di Dagospia prima del tweet della conduttrice

Lo ha appena confermato lei stessa con un tweet. Lo aveva anticipato poco prima Dagospia: Serena Bortone è positiva al Covid. Il sito di Roberto Dagostino ne dà notizia prima ancora dell’annuncio social della diretta interessata, in un flash in cui, tra l’altro, ipotizza l’eventualità che già per la puntata di oggi l’ex conduttrice di Agorà potrebbe condurre Oggi è un altro giorno, il contenitore di Raiuno di cui è alla guida, collegata da casa. Un metodo ormai comunemente in uso sua sulle reti del servizio pubblico come in quelle private in questi difficili mesi di pandemia. Uno stratagemma validato fin qui, in Rai da Carlo Conti per Tale e Quale Show. E su La 7 da Myrta Merlino a L’Aria che tira e da Lilli Gruber a Otto e mezzo. Mentre sulle reti Mediaset, si è verificato con la presenza in collegamento di Gerry Scotti a Tu si que vales.

Serena Bortone positiva al Covid

Dunque, la conferma ufficiale arriva conj un tweet della Bortone che spiega: «Cari tutti, anch’io come tanti di voi sono positiva al Covid. Sono a casa senza nessun sintomo, e da qui condurrò #oggièunaltrogiorno. Grazie per tutti i messaggi che mi state mandando, ci vediamo alle 14 su Rai Uno». la puntata di oggi, stando all’account ufficiale di Oggi è un altro giorno, prevede nel carnet televisivo la partecipazione di Stefania Sandrelli in veste di ospite d’eccezione del giorno. Accanto agli “affetti stabili” Gigliola Cinquetti, Gigi Marzullo e Massimiliano Rosolino.

Condurrà in collegamento da casa

Non è la prima volta che il virus blocca o cambia la scaletta in corsa del programma che ha preso il posto di Vieni da me, condotto nelle passate stagioni televisive della fascia pomeridiana da Caterina Balivo. Come riporta infatti, tra gli altri, il sito di Today, già il 4 novembre scorso un caso di coronavirus costrinse autori e conduttrice del programma alla cancellazione dal palinsesto per quel giorno «perché la conduttrice Serena Bortone e tutto lo staff furono messi in quarantena preventiva per la positività di una persona che nei giorni precedenti aveva avuto accesso allo studio del programma, in via Teulada, a Roma».