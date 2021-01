Conte non ha i numeri ma Scanzi dorme: “Mai con Renzi, gli antifascisti si uniscano per Conte”

Andrea Scanzi, sulla sua pagina Fb, continua a menare su Renzi, senza accorgersi che nel frattempo i renziani stanno rientrando in gioco. E i “pontieri” del M5S e del Pd lavorano sottotraccia per cercare di far rientrare i dissidenti, visto che con i responsabili non si va da nessuna parte. E c’è chi parla anche di possibili dimissioni di Conte, prima del suo discorso alla Camera e al Senato, per formare un Conte-ter con un bel rimpasto e un riconoscimento importante ai renziani. “Mai, mai, mai riaccogliere Renzi. MAI”. Nelle ore in cui il premier Conte incassa il no dell’Udc e di Mastella sul fronte dei responsabili , il contianissimoi, sulla sua pagina Fb, continua a menare su Renzi, senza accorgersi che nel frattempo i renziani stanno rientrando in gioco. E i “pontieri” del M5S e del Pd lavorano sottotraccia per cercare di far rientrare i dissidenti, visto che con i responsabili non si va da nessuna parte. E c’è chi parla anche di possibili dimissioni di Conte, prima del suo discorso alla Camera e al Senato, per formare un Conte-ter con un bel rimpasto e un riconoscimento importante ai renziani.

Scanzi e Travaglio ancora tifano per i responsabili

Scenari che sfuggono ai giornalisti dell’house organ di Conte, “Il Fatto Quotidiano”, a cominciare da Scanzi, che sul suo profilo Fb dice no e no a Renzi. “Mai!”. “Il governo Conte si presenti a Camera e Senato lunedì e martedì. Se ci sono i numeri, senza imbarcare orpelli impresentabili e possibilmente solo con responsabili “tollerabili” (ex M5S, ex Pd e centro), vada avanti. Se non ci sono i numeri: voto. Una scelta tragica e devastante, lo so, ma l’ha voluto Renzi. E nessun governo con dentro Renzi e Boschi può essere accettabile. Ancor più dopo la loro decisione di aprire questa crisi VERGOGNOSA. (Di cui persino loro si sono già pentiti)”.

E non manca l’appello antifascista con sardine e partigiani

Tutto superato dagli eventi, a quanto pare, così come superato dalla storia è il suo appello antifascista, su cui si unisce a partigiani e sardine varie. “La società civile sta provando a compattarsi di fronte alla vile crisi istituzionale aperta da Italia viva. Il documento punta a far convergere energie e volti dell’associazionismo, del volontariato, del Terzo settore, del movimento sindacale, della cooperazione, delle giovani generazioni, del mondo della cultura, dell’informazione, delle arti e della scienza, della società civile, della buona economia, col sostegno delle istituzioni e dei partiti democratici. È un appello che va verso la giusta direzione. Questo va fatto: dialogare, convergere, superare le distanze. Unirsi in un’alleanza antifascista per salvare l’Italia. Aderisco convintamente!”, annuncia Scanzi al suo popolo di follower.