Salvini: ma il governo c’è? Conte che fa? Viene o no in Parlamento? Entro oggi ce lo devono dire

Matteo Salvini aspetta di vedere le prossime mosse del premier Giuseppe Conte e ripete quella che è la posizione unitaria raggiunta dal centrodestra: Conte subito in Parlamento per verificare se la maggioranza ha i numeri oppure si deve andare al voto. Al momento sulla crisi aperta da Matteo Renzi non vi sono certezze ma solo ipotesi, supposizioni, retroscena. Il Paese attende risposte, che non arrivano.

“Il centrodestra, un suo governo, penso che i numeri li trova – afferma Salvini a L’Aria che tira – se mi dicessero provaci tu a tirar fuori il paese da questi problemi, con le donne e gli uomini e i progetti per riprendere in mano l’Italia, direi che sono pronto, io non mi tiro indietro“.

“E’ tutto – conclude – nelle mani del presidente Mattarella, speriamo che ci aiuti a capire”. “Prima possibilità è il voto? Così funziona in tutto il mondo”. Per Salvini meglio dare la parola agli italiani. “Mi fido più di loro che di Conte”. “Vorrei un governo serio, se hanno i numeri per governare bene, ma non con i due che non vogliono tornare a casa”.

Per Salvini non si può più temporeggiare. “Vorremmo sapere se la crisi è formalizzata o no. Bonafede e Speranza, oggi pomeriggio dovrebbero venire a riferire in Senato, sono ancora in carica? Il Presidente del Consiglio o viene in Senato oggi pomeriggio o sale al Quirinale. O dimissioni o formalizzazione della crisi. Entro oggi ce lo devono dire”.

Una posizione non dissimile da quella espressa dal renziano Davide Faraone: “C’è una crisi, due ministre si sono dimesse e il premier non vuole andare oggi al Colle e non vuole venire in Senato. C’è ancora una Costituzione in questo Paese o un Dpcm l’ha cancellata? #Democrazia”.