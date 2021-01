Rissa in Consiglio dei ministri, la Bellanova “aggredisce” Gualtieri. Meloni: “Chiudete questo circo”

Governo ai titoli di coda. Film indecoroso. La “notte dei lunghi coltelli” al consiglio dei ministri di questa notte lo lascerebbe prevedere. Matteo Renzi lo aveva anticipato, Italia Viva si sarebbe astenuta sul voto al Recovery plan se le sue condizioni sul Mes non fossero state accettate. Non lo sono state e Teresa Bellanova ed Elena Bonetti si sono astenute. Le ministre renziane definiscono “incomprensibile” la rinuncia al fondo salva-stati e Conte replica che: “Il Mes non è compreso nel next generation, non è questa la sede per discutere il punto”. E ha accusato Iv di speculare sul numero dei decessi in Italia per invocare l’attivazione del Fondo. Rumors dal Consiglio dei ministri che ha dato l’ok al Recovery Plan, riferisce di una Teresa Bellanova scatenata. Lei e la collega di Italia Viva Elena Bonetti non si sono ancora dimesse, ma di fatto lo strappo tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi è arrivato.

CdM, Bellanova scatenata

“La crisi di governo come al solito rimandata a domani“, aveva commentato amaramente Giorgia Meloni in tarda serata. Le stoccate di Renzi con il premier Conte sono ‘momentaneamente’ concluse sulla linea dello scontro totale e la conferenza stampa convocata dal capo di Iv per questo pomeriggio alla Camera. Che potrebbe certificare l’addio di Iv al governo. Forse. “Decidiamo in mattinata e poi lo comunicheremo alla stampa” ha detto ieri Renzi. Se ci siano margini per ricompattare la maggioranza è il tema su cui si esercitano tutti i quotidiani e tutti i retroscenisti. Ma lo spettacolo è indegno.