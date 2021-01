Putin molto meglio dell’Europa. In Russia parte la vaccinazione di massa con Sputnik

Vladimir Putin ha dato istruzioni alle autorità di dare il via a una campagna di vaccinazioni di massa contro il coronavirus “per l’intera popolazione” della Russia dalla prossima settimana. “Abbiamo già iniziato una campagna di vaccinazioni su larga scala”, ha ricordato Putin.

Putin: Sputnik è il miglior vaccino del mondo

“Il Premier Mikhail Mishustina mi ha detto che l’industria non solo ha mantenuto gli obiettivi di produzione promessi ma li ha anche superati. Dobbiamo passare da vaccinazioni su larga scala a vaccinazioni di massa”, ha affermato in una riunione online del governo. Putin ha rivendicato che lo Sputnik è il “miglior vaccino al mondo” sottolineando che per essere distribuito non ha bisogno di “misure estreme”, come la temperatura di meno 70 gradi a cui deve essere mantenuto il prodotto della Pfizer/BioNTech.