Meloni: «Non hanno la maggioranza assoluta, non credo che Mattarella chiuderà un occhio»

«La sinistra, che si considera al di sopra delle regole, ritiene che il presidente Mattarella in questo caso chiuderà un occhio. Ma ho troppo rispetto del presidente Mattarella per crederlo, a maggior ragione in un momento come questo». Lo ha affermato Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ospite di Fuori dal coro su Retequattro.

Meloni: «Non si finga che va tutto bene»

«Ho sentito prima Salvini e sentirò nei prossimi minuti Berlusconi: penso che insieme dobbiamo chiedere un colloquio al presidente della Repubblica, andare a trovarlo per chiedergli come intenda affrontare i prossimi giorni e le prossime settimane. L’unica cosa che non si può fare e fare finta che vada tutto bene».

«Quello che dicono questi numeri è che la maggioranza assoluta al Senato è 161 voti. Il governo ne ha 156. Tra i senatori presenti in Aula la maggioranza non vota la fiducia al governo, 157 a 156, non hanno la fiducia di uno dei due rami del Parlamento. Tenteranno di costruirla domani comprandosi qualcuno? Certo che intendono provarci, ma è normale? Ce lo possiamo permettere? E perché in altri casi è stato detto che non si poteva fare? Ad esempio quando Berlusconi si dimise perché non ottenne la maggioranza in una votazione sul bilancio… E adesso si dovrebbe consentire?».