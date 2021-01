Mattarella convoca Fico al Quirinale: «Possibile conferma all’attuale maggioranza»

Il presidente Mattarella ha convocato Fico al Quirinale per le 19.30. Il Capo dello Stato, che ha appena finito di ricevere le delegazioni in calendario oggi, dai Cinque Stelle al centrodestra, chiuso il giro delle consultazioni ha immediatamente convocato il presidente della Camera al Colle.

Mattarella convoca il presidente della Camera Fico al Colle

Nel terzo e ultimo giorno di consultazioni il Presidente della Repubblica invoca una «iniziativa immediata». E proprio quando la formazione di un nuovo governo, appare ancora lontana, il capo dello Stato convoca il presidente della camera grillino, Roberto Fico, per le 19.30 al Quirinale per sondare una soluzione sulla maggioranza. Il centrodestra con Lega-Forza Italia-Fratelli d’Italia, salendo al Colle ha chiesto il voto, ribadendo la sua linea di nessun appoggio all’esecutivo in crisi e al premier dimissionario. Il M5S, spaccato tra malpancisti e veti. Tra frondisti chiusi all’ipotesi di dialogo con Italia Viva. E Di Battista portabandiera della chiusura a Renzi, arrivato addirittura all’ultimatum ai suoi: “O io, o lui”, Crimi ha chiuso il giro delle consultazioni indicando la strada di un «patto di legislatura». Rinnovando a tal fine, sostegno e fiducia a Conte. In accordo col Pd di Zingaretti. Ora, dopo una tre giorni intensa, l’annuncio del portavoce del Quirinale, Giovanni Grasso. Fico è atteso al Colle.

Mattarella, «Serve presto esecutivo con adeguato sostegno delle Camere»

«È doveroso dar vita presto ad un governo con un adeguato sostegno parlamentare», ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni. E contestualmente all’annuncio della convocazione al Quirinale del presidente della Camera, Roberto Fico. Un «momento così decisivo», ha quindi aggiunto stringatamente Mattarella, impone «una decisione immediata». «L’Italia – ha quindi aggiunto e concluso il presidente della Repubblica – come tutti i Paesi, sta affrontando nuove pericolose offensive di una pandemia da sconfiggere con una diffusa e decisa campagna di vaccinazione. E tanti cittadini subiscono pesanti conseguenze».

Fico arrivato al Quirinale

«Dai colloqui svolti al Quirinale in queste 32 ore con le forze politiche e parlamentari è emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta. A partire dai Gruppi che sostenevano il governo precedente. Questa possibilità a me manifestata nel corso delle consultazioni, va peraltro doverosamente verificata in una sua concreta praticabilità. A questo scopo adotterò con immediatezza un’iniziativa», ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Negli stessi istanti, Fico arrivava al Quirinale, ad accoglierlo il picchetto d’onore nel cortile del Palazzo. La terza carica dello Stato sta incontrando il Presidente della Repubblica nel suo studio.