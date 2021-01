La beneficenza dell’Atitech di Lettieri nei quartieri disagiati di Napoli a Natale e all’Epifania

Natale solidale” Atitech, l’azienda leader in Europa nella manutenzione di aeromobili presieduta da Gianni Lettieri, L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i volontari dell’associazione Larsec di Vincenzo Strino e con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala, volge al termine con la conclusione del periodo natalizio. Distribuiti 1500 pasti caldi in 16 giorni nei quartieri napoletani di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Rione Sanità. Questo il bilancio del “l’azienda leader in Europa nella manutenzione di aeromobili presieduta da già candidato a sinbdaco di Napoli per il centrodestra. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i volontari dell’associazione Larsec di Vincenzo Strino e con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala, volge al termine con la conclusione del periodo natalizio.

L’iniziativa di Lettieri e dell’Atitech

“Sono tanti gli episodi che ci hanno colpito e che rimarranno indelebilmente impressi nei nostri cuori – dichiara Vincenzo Strino, presidente dell’associazione Larsec-. Abbiamo seguito personalmente le varie fasi dell’iniziativa, giorno per giorno, insieme al presidente Lettieri che è stato al nostro fianco, in prima linea, e che ha fortemente voluto che si realizzassero sia questa distribuzione sia quella delle calze dell’Epifania. Le associazioni di volontariato che fanno beneficenza auspicano che tanti imprenditori facciano come Lettieri e che sentano come un obbligo morale quello di dare una mano a chi ne ha bisogno, soprattutto in questo momento di pandemia”. Il responsabile dell’associazione cita anche due esempi.

I volontari in campo a Natale e all’Epifania

“Il primo è avvenuto il giorno della vigilia di Natale, quando i volontari hanno portato i pranzi nel rione dei Fiori ed hanno trovato le persone in attesa trepidante. Appena li hanno visti sono andati loro incontro e hanno voluto aiutare a sistemare tutto nell’androne di un palazzo, dove poi hanno voluto distribuire loro stessi i pasti alle altre famiglie”.