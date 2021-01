De Falco star, da Schettino al sì a Conte. E Feltri lo fulmina: “Il premier gli ha ordinato di salire a bordo…”

Vittorio Feltri non fa sconti a nessuno, neanche ai presunti “eroi” nazionali come il Comandante Gregorio De Falco, passato alla storia, si fa per dire, per quell’invito rivolto al Comandante Schettino di “salire a bordo, cazzo”, nella nottata della grande tragedia della Costa Concordia, all’Isola del Giglio. De Falco, nel frattempo sceso in politica con il M5S e nel frattempo anche uscito dallo stesso Movimento, oggi ha annunciato che voterà la fiducia al governo Conte, dopo una improbabile crisi di coscienza personale.

De Falco finisce nel mirino di Vittorio Feltri

Il direttore di Libero Vittorio Feltri ha scritto, sul tema, un tweet fulminante: “Conte dice a De Falco: sali a bordo, cazzo! E lui sale subito. Coerente”. Quanto basta per sintetizzare, amaramente, quell’annuncio di De Falco, arrivato qualche ora prima.”Voterò la fiducia al governo. L’esecutivo si è impegnato a mettere in atto un’operazione di soccorso alla popolazione, grazie alla predisposizione di strutture di prossimità per effettuare test rapidi anti-Covid”.