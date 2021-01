Feltri, comunismo e centenario Pci. Compagni addio: «Onore? Macché solo esequie e oblio»

Quella di Feltri sul comunismo è una vera orazione funebre. Celebrata in prima pagina su Libero di oggi, Feltri disattende coraggiosamente, dalla prima all’ultima parola, i dogmi che il politically correct impone. A partire dal titolo che, esaustivamente, recita: “I comunisti celebrano la loro morte“. Uno sguardo sul centenario della nascita del Partito comunista italiano che, spogliato come scrive il direttore di Libero, di «toni elegiaci» e «prosa retorica», getta lo sguardo al di là di ogni convenzione. Quella che, ricorda lo stesso Feltri, «si usa in ogni festeggiamento». Una voce fuori dal coro che esprime il desiderio represso a lungo di parlare dell’altra faccia di un mondo. Dei profili di una storia che in questi giorni giornali e tv celebrano tra enfasi e accademismo. Una storia, quella comunista di «falce e martello» che – scrive nella sua orazione il direttore – a differenza di quella «dei fasci littori» ha «ancora il diritto di albergare nei cuori di un certo popolo nostalgico. Niente di grave. Molto di assurdo»…

Feltri sul comunismo e sul centenario del Pci

E ancora. Una storia che, nella sua rivisitazione lucida e scevra da revisionismi trionfalistici e descrizioni agiografiche, Feltri ripercorre libero da qualunque forma di condizionamento culturale. Da ogni tentazione di ossequio al moloch comunista. Perché, scrive il giornalista nel suo editoriale in prima pagina, «il socialismo reale ha prodotto solo tragedie e ingiustizie macroscopiche. Come ben sanno quelli della mia generazione. I quali ne hanno viste di ogni colore, trovandosi anche a dovere lottare fisicamente contro i rossi invasati e violenti». E allora, niente giustificazionismi sul passato solo in quanto tale. Niente abbellimenti indotti dal tempo e dalla nostalgia.

Oltre la cortina di ferro, «la natura bieca del regime sovietico»

Nel ricordare al Pci e ai proseliti della celebrazione del rito comunista, le sue radici sovietiche, Feltri non ha remore nel sottolineare come, «chiunque avesse messo piede oltre la cosiddetta “cortina di ferro” comprendeva al volo la natura bieca del regime sovietico». Come «il grigiore plumbeo dei Paesi sotto il tallone di Mosca rivelava immediatamente lo stile comunista». Quanto fosse «palpabile la miseria nonché l’appiattimento avvilente a cui era condannata la gente».

Il “sogno” del sole dell’avvenir che ha rivelato i suoi risvolti da incubo

Altro che ideale comunista e sole dell’avvenir. Feltri, che come fa sapere nella sua “orazione funebre”, ha visitato «l’Ungheria e la Jugoslavia, che passavano per evolute», evoca le atmosfere plumbee di un “sogno” che ha rivelato nel tempo i suoi risvolti da incubo. Un’utopia che in Italia «patria del più forte partito marxista del mondo occidentale» ha attecchito e sedotto a lungo. Con il Pci spesso sulla soglia del 30 per cento dei consensi, a pochi punti percentuali dalla dominante Democrazia Cristiana. Eppure, incalza Feltri senza inutili perifrasi diplomatiche o barocchismi critici com’è nel suo stile, «la storia del Pci è ricca di pagine vergognose che meriterebbero di essere nascoste sotto una coltre di polvere».

«Onore al comunismo? Macché, soltanto esequie e oblio»

«E invece – prosegue Feltri sul comunismo – assistiamo a manifestazioni agiografiche che esaltano addirittura Togliatti, famoso braccio sinistro di Stalin, il quale non era esattamente un agnellino, avendo ucciso perfino una folla di compagni in odore di deviazionismo». E ancora. «Stendo un velo sul Sessantotto, durante il quale un cospicuo gruppo di giovani intendeva realizzare la rivoluzione a cui il Pci aveva rinunciato essendosi imborghesito. Seguì il terrorismo delle Brigate Rosse e similari, un disastro». E la conclusione non può che essere: «Onore al comunismo? Macché, soltanto esequie e oblio».