Fazio ospita la De Filippi, fa un mega spot a Mediaset e fa crollare gli ascolti Rai (video)

“Ieri sera Maria De Filippi volto di punta di Mediaset ha egemonizzato Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Rai3 in quota M5s, ottenendo solo l’8.8% di share malgrado i costi esorbitanti del programma. Insomma, si tratta di una scelta che fatichiamo a comprendere anche alla luce del risultato registrato dal Tg5 che con l’intervista a Papa Francesco, in esclusiva mondiale, faceva il 19% di ascolti. Invece di puntare a rafforzare il servizio pubblico con programmi di qualità, la Rai trasmette fiabe gender e fa megaspot a Netflix su Sanpa e a Mediaset. Un paradosso vergognoso”. Lo scrivono in una nota alcuni parlamentari della Lega.

“Immaginate se Berlusconi fosse stato a Palazzo Chigi”

“Immaginatevi se ci fosse stata la Lega a Palazzo Chigi – prosegue la nota – in ogni talk show si sarebbe gridato agli scandalosi favori di Matteo Salvini all’alleato Berlusconi. Invece contro la Rai grillina genuflessa al Governo e a Rocco Casalino, non si leva nessuna voce”. Così i membri della Commissione vigilanza Rai, Alessandro Morelli, Giorgio Maria Bergesio, Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti e Simona Pergreffi.

L’0maggio di Fazio alla De Filippi con “C’è Posta per te”

Indovinate quale è stata l’originalissima gaf, rifatta altre mille volte in altre mille trasmissioni? Trasformare lo studio di Che Tempo Che Fa in quello di C’è Posta per Te. Nino Frassica ha fatto il postino e ha portato la lettera di scusa a Fazio da parte di Luciana Littizzetto. Invece, la conduttrice di Canale 5 ha parlato della serata di Rai1 contro la violenza sulle donne, che la vedrà affiancata da Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli, forse, tra due mesi. Avete capito bene. Tra due mesi.

La trasmissione avrebbe dovuto realizzarsi a novembre (“Ho detto subito di sì. L’ evento dovrebbe essere stato rinviato a metà marzo”, ha svelato). Ha quindi parlato del sogno di un ritorno a Sanremo (dopo quello condotto con Carlo Conti nel 2017) con un gruppo di amiche a cocondurre. “Un festival di donne?”, l’ha incalzata Fazio. “Sarebbe divertente, ma se vuoi venire…”, ha replicato prontamente la conduttrice. Che ha anche svelato un retroscena dei suoi rapporti con la Rai: “Dopo il primo anno di tv, a Mediaset, ho avuto proposte da Rai1, Rai2 e Rai3. Stavo firmando con Minoli per Rai2, poi quella proposta venne bloccata in qualche modo. Da allora non ho più ricevuto proposte dalla Rai. Nessuno mi ha mai chiesto di andare”. Una puntata che il pubblico non ha premiato. E Mediaset ringrazia.