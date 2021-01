Covid, Zangrillo all’attacco: i colori hanno fallito. Oggi sono stati 11.629 i casi e 299 le vittime

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 11.629 nuovi casi di Covid-19 su 216.211 tamponi (molecolari e antigenici): il tasso di positività risale dal 4,6% al 5,3%. Si registrano 299 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 13.331 su 286.331 tamponi e 488 i morti.

Il Covid non molla, Zangrillo all’attacco

Aumenta il numero dei posti occupati in terapia intensiva: 2.400 i pazienti ricoverati in rianimazione, 14 in più. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 120. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 21.309 pazienti, in calo di 94 unità. E risale anche il numero degli attualmente positivi: sono 499.278, con un +444 rispetto a ieri.

Zangrillo: contro il Covid i colori hanno fallito

Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e rianimazione all’ospedale San Raffaele, torna a bocciare la strategia delle regioni a colori contro il virus. “Rispetto delle norme, educazione civica a cure corrette”. Sono le ‘regole’ per “convivere e vincere” il Covid. “I colori hanno fallito“.

Zangrillo aveva criticato la strategia dei colori anche alla vigilia dell’ultimo Dpcm in particolare affermando che le misure punitive come le zone rosse non erano giustificate. “Io – aveva detto – lavoro e osservo: le strutture sanitarie della mia regione non sono in sofferenza. Dal 22 dicembre nel mio ospedale ricoveriamo una media di 4 pazienti Covid al giorno. I medici sul territorio fanno la loro parte e purtroppo continuano a morire molte persone indipendentemente dall’infezione virale”. Da qui il monito: “Basta con i titoli ad effetto dei media che servono solo a disorientare, spaventare e proporre banalità”.

Gli esperti ridimensionano l’allarme sulla variante inglese