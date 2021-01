Modello Italia: quasi 85 mila decessi, oggi 472. Abbiamo più morti di tutta l’Africa e l’Oceania insieme

Ricordate il modello Italia? Il bollettino di oggi, 22 febbraio, registra l’ennesima drammatica tendenza. Nonostante lockdown, distanziamento, mascherine all’aperto, i numeri fanno paura. E certificano una brutale realtà che nessuna propaganda può ribaltare. Chiamatelo con il suo nome: “Fallimento Italia”.

Sono 13.633 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 22 gennaio, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Rispetto a ieri sono stati registrati altri 472 morti che portano il totale a 84.674 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid 19.

Ecco il modello Italia: abbiamo più morti di due continenti insieme

Una ecatombe che va raffrontata coi dati dell’Oms per capirne la portata. Tutte le nazioni del contentinente africano, a oggi, alle 11 ora italiana, registravano 55.644 morti. Se si aggiunge che l’Oceania non raggiunge i 23mila decessi (22.996), vuol dire che il “modello Italia” da solo supera i morti di due continenti.

E per quanti contestano i dati altrui, sostenendo che altre nazioni nascondono i morti, sarebbe opportuno leggersi il recente articolo di Federico Fubini sul Corriere della Sera. Secondo la sua ricerca l’Italia potrebbe avere sottostimato i morti di Covid di almeno ventimila unità. Tornando, invece, ai dati di oggi sul Covid Italia, ecco i dati regione per regione.

Covid Italia, i dati delle regioni

Puglia – Sono 1.018 i nuovi contagi in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti. Scendono i nuovi casi ma calano anche i test che si fermano a 9.887. Dei nuovi positivi 370 in provincia di Bari, 51 in provincia di Brindisi, 148 nella provincia Bat, 148 in provincia di Foggia, 109 in provincia di Lecce, 190 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Veneto – Sono 1.198 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 75 morti. Da inizio epidemia i casi di positività al Covid sono stati 303.687, mentre i decessi sono stati 8.439. Continua a scendere la pressione sugli ospedali: i pazienti, malati di Coronavirus, ricoverati in area non critica sono scesi oggi a 2.416 (-49), mentre quelli nelle terapie intensive 321 (-12).

Valle d’Aosta – Sono 19 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore dopo aver analizzato 82 tamponi. Da ieri non si registrano altre vittime. I morti da inizio pandemia restano dunque 400. I guariti in totale sono 6.984 (+29). Questi i dati del bollettino giornaliero della regione.

Toscana – Oggi in Toscana sono stati registrati 429 contagi da Covid 19 e 16 morti. In regione gli attualmente positivi sono 8.202, (-1,2% rispetto a ieri). Le persone ricoverate 752 (23 in meno rispetto a ieri, -3%), 110 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, – 5,2%).

In Emilia Romagna 43 morti, in Sicilia 32

Emilia Romagna – I nuovi casi sono1.347 , su un totale di 21.709 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,2%, in linea col dato di ieri. Scende l’indice di trasmissibilità, l’Rt regionale, che questa settimana in Emilia-Romagna è di 0.97, rispetto all’1.13 di venerdì scorso. Si registrano 43 nuovi decessi.

Lazio – Oggi nel Lazio “su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-43) e oltre 14 mila antigenici per un totale di quasi 27 mila test, si registrano 1.141 casi positivi (-162), 53 i decessi (+17) e +2.327 i guariti. Diminuiscono i casi, mentre aumentano i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma città sono a quota 600”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

Abruzzo – Sono 318 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo, secondo i dati diffusi dalla regione. Da ieri, sono stati registrati altri 17 morti.

Sardegna – Sono 9 i decessi registrati, 212 i casi in più di positività. L’incremento dei tamponi antigenici rispetto a ieri è stato di 3.523 test, con un rapporto casi positivi-numero dei tamponi eseguiti che porta l’Isola ad un tasso di positività del 6%.

Sicilia – Sono complessivamente 1.355 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ore, dove il numero complessivo dei positivi sale a quota 47.289. Le vittime in un solo giorno sono state 32.