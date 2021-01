Coronavirus, 13.571 nuovi casi di contagio e 524 morti. Il tasso di positività è aumentato al 4,9%

Sono 13.571 i nuovi contagi di coronavirus in Italia a fronte di 279mila tamponi. I morti sono invece 524, in calo rispetto a ieri che erano stati 603. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.461 (-26 da ieri). Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 152. Mentre sono 1.806.932 guariti in totale (+25.015 da ieri). I tamponi effettuati sono stati 279.762 (molecolari e antigenici), secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 254.070. Il tasso di positività è al 4,9%, in aumento rispetto al 4,1% di ieri (+0,8%).

Coronavirus, le regioni: Veneto

Torna a salire il numero dei nuovi contagi da coronavirus in Veneto, anche a fronte dell’alto numero di tamponi effettuati (44.314): sono 1.359 i nuovi casi in 24 ore, (con un’incidenza del 3%), che portano a 301.486 il totale da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati inoltre 69 decessi, con totale a 8.256. Diminuiscono ancora i dati ospedalieri, con 2.560 ricoverati nei reparti non critici, -47 rispetto a ieri, e 338, -1 nelle terapie intensive.

Lazio

In Lazio su oltre 12mila tamponi (-278) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 29mila test, si registrano 1.281 casi positivi (+181). In lieve crescita i decessi, 61 (+2), mentre i nuovi guariti sono 3.267. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%”, chiarisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 500.

Puglia

Risale al 10% il tasso di positività in Puglia in base ai dati forniti dalla task force regionale. Degli 11.485 test processati, 1.159 hanno dato esito positivo (470 nuovi casi sono stati rilevati a Bari e provincia). Sono 55.101 gli attualmente positivi di cui 1.498 ospedalizzati. Le vittime dell’infezione provocata dal Coronavirus sono state 25. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.208.705 test, mentre i guariti sono 53.822.

Emilia Romagna

Continua un leggero calo di contagi e ricoveri di pazienti Covid-19 in Emilia-Romagna, ma in regione si contano altre 64 vittime tra cui diversi cinquantenni. I nuovi casi sono 1.090 su un totale di 20.646 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. L’età media dei nuovi contagiati è 47 anni, mentre circa la metà dei nuovi positivi è asintomatica. In terapia intensiva sono ricoverate attualmente 230 persone (-2 rispetto a ieri), mentre 2.490 sono i pazienti negli altri reparti Covid, 29 in meno. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.685 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 143.747. I malati effettivi ad oggi sono 52.579 (-659 rispetto a ieri).

Coronavirus, Campania

Sono 968 i positivi, su 15.343 tamponi effettuati, registrati oggi in Campania. Di questi 835 sono asintomatici; 68 con sintomi. Delle positività registrate 65 sono quelle identificate dai test antigenici rapidi che sono stati 1.302. I deceduti nelle ultime 48 ore sono stati 17, ma nel report sono riportati altri 25 morti avvenute in precedenza ma registrate soltanto ieri. I guariti del giorno sono 1.940. La situazione attuale è la seguente: il totale dei positivi sale a 209.482 e di questi 306 rilevati con test rapidi; quello dei tamponi arriva a quota 2.270.343 e di questi 5.599 sono di tipo antigenico. In totale, da inizio pandemia, i decessi sono stati 3.471, i guariti 135.145. Aggiornato anche il report dei posti letto su base regionale: quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, gli occupati sono 100. I posti letto di degenza disponibili, tra covid e offerta privata, 3.160, quelli occupati 1.448.

I casi di coronavirus in Piemonte

Sono 606 i nuovi casi di Covid-19 in Piemonte (di cui 146 dopo test antigenico), pari al 3,2 % dei 18.868 tamponi eseguiti, di cui 12.125 antigenici. Dei nuovi casi gli asintomatici sono 286 (47,2%). E ci sono anche 43 decessi. I ricoverati in ospedale sono sono 2466 (- 34 rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva sono 165 (- 3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 11.257. I pazienti guariti da inizio pandemia sono complessivamente 196.161 (+ 1.096 rispetto a ieri).

Toscana

In Toscana sono 443 i positivi in più rispetto a ieri (439 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico). L’età media dei casi odierni è di 45 anni circa Da inizio epidemia, i contagi sono 128.881. Gli attualmente positivi sono oggi 8.282, +0,3% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 809 (27 in meno rispetto a ieri, meno 3,2%), 113 in terapia intensiva (8 in meno rispetto a ieri, meno 6,6%). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 18 decessi. Complessivamente, 7.473 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (54 in più rispetto a ieri).