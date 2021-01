Coronavirus, 13.331 contagi e 488 morti. In Lombardia il più alto numero di decessi

Coronavirus, i dati delle regioni

Sono 1.535 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 104 morti. I dimessi/guariti sono stati 2.178.

Contagi in Emilia Romagna e Piemonte

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 209.235 casi di positività, 1.310 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.676 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,3%. Si registrano, inoltre, 33 nuovi decessi. Secondo il bollettino regionale sono stati 931 i contagi da Coronavirus in Piemonte nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 26, mentre i guariti/dimessi sono stati 806.

Liguria

Sono in tutto 298 nuovi casi positivi al coronavirus registrati in Liguria su un totale di 3854 tamponi effettuati. Imorti sono stati 17 nelle ultime 24 ore. Ad oggi si registrano in tutto 656 pazienti ospedalizzati, 20 in meno di ieri, 65 dei quali ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Sul territorio della Regione le persone in isolamento domiciliare sono ad oggi 3914.

Casi in Veneto

Sono 1.030 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto. Da ieri sono stati registrati altri 92 morti. I guariti/dimessi sono stati 3.247.

Toscana

Sono 520 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana e 21 morti. L’età media dei nuovi positivi è di 45 anni circa. Dei 21 nuovi decessi 9 uomini e 12 donne con un’età media di 85,5 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 4 a Firenze, 5 a Massa Carrara, 3 a Lucca, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 2 residenti fuori Toscana.

Lazio

Sono 1.297 i nuovi contagi. Da ieri sono stati registrati altri 42 morti. I guariti/dimessi sono 2.435.

Campania

Sono 1.150 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 66 dei quali sintomatici e 951 asintomatici. I tamponi del giorno sono 15.663, di cui 2.040 antigenici (di questi, 133 sono risultati positivi). Il totale dei positivi in Campania dall’inizio della pandemia è 212.953 (di cui 578 antigenici), il totale dei tamponi processati è 2.315.313 (di cui 10.519 antigenici). Sono 29 i decessi inseriti nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania, 11 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Puglia

Sono 1.023 i contagi in Puglia. Da ieri sono stati registrati altri 11 morti. I test sono stati 10.333. Dei nuovi casi 334 in provincia di Bari, 63 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia Bat, 163 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 283 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri i tamponi erano stati in numero inferiore e cioè 9.887 test con 1.018 casi positivi.

Basilicata

Sono 62 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 59 per residenti in Basilicata, su un totale di 1105 tamponi registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata sono decedute due persone, residenti a Castelluccio Inferiore e a Vietri di Potenza, mentre i guariti sono 99. I lucani attualmente positivi sono 6.709 (-42) di cui 6.616 in isolamento domiciliare. Sono 5.402 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 300 quelle morte.

Friuli

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.044 tamponi molecolari sono stati rilevati 440 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,25%. Sono inoltre 3.195 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 239 casi (7,48%). I decessi registrati sono 22.

Sicilia

Sono 1.158 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 23.465 tamponi effettuati. Sono invece 33 i morti e 787 le persone dimesse o guarite. Gli attuali positivi nell’isola sono 47.627 – 338 in più rispetto a ieri – e di questi 1.444 sono ricoverati in regime ordinario, 223 in Terapia intensiva e 45.960 sono in isolamento domiciliare.

Sardegna

Sono 191 i nuovi contagi in Sardegna. Da ieri sono stati registrati altri 10 morti. I dimessi/guariti sono stati 161.

Calabria

Sono 402 i nuovi contagi, registrati altri 3 morti. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 472.687 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 497.688 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Da inizio pandemia le persone risultate positive al coronavirus sono state 30.861.