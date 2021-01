Cazzullo spegne i nostalgici del Pci: «Non c’è da festeggiare, Togliatti si legò mani e piedi a Stalin»

Improvvisa spaccatura nei grillini: c’è chi è disposto a sacrificare Conte per non andare a casa

Aldo Cazzullo boccia i festeggiamenti per il centenario del Pci . «Non mi pare ci sia molto da festeggiare; e non solo perché il Pci non esiste più. Cent’anni fa, la sua nascita contribuì a frammentare e a indebolire un fronte socialista già abbastanza diviso di suo; fu in quel quadro che i fascisti presero il potere». Così Aldo Cazzullo nella rubrica Lo dico al Corriere risponde a un lettore. D.M.T. nel scrivergli una lettera sul centenario della nascita del Pci, osserva, «nel bene e nel male, è stato un protagonista della storia italiana del Novecento». Ma Cazzullo dissente. « Palmiro Togliatti – puntualizza Cazzullo – si legò mani e piedi a Stalin , finendo per portare il peso della corresponsabilità in alcuni delitti dello stalinismo, dalle fucilazioni di massa in Spagna alla rimozione fisica dei vertici del partito polacco».

Le contraddizioni del Pci

E poi ancora: «Sostenere ora che i partigiani comunisti non volevano la democrazia ma il bolscevismo è perfetto per la polemica politica di oggi, privo di senso quando c’era da decidere da quale parte stare: con chi portava gli ebrei ad Auschwitz e fucilava i renitenti ai bandi Graziani, o contro di loro. Certo il Pci contribuì alla nascita della Repubblica, alla stesura della Costituzione, al consolidamento della democrazia parlamentare; ma al prezzo di una doppiezza che non fu estranea alla grande ribellione di fine anni ’60 e al terrorismo rosso dei ’70.

Si mosse tardivamente per arginare l’eversione

«I veri comunisti siamo noi, la rivoluzione che il Pci non vuole più fare la faremo noi»: questo era il ragionamento. E se il partito si mosse, a volte tardivamente, per arginare l’eversione nata alla propria sinistra, ciò non toglie che la contraddizione tra dittatura del proletariato e libertà borghesi non sia mai stata sciolta del tutto. Resta viva la memoria di milioni di italiani che credettero in buona fede a una causa di progresso».