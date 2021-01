Busta con proiettile a Schifani. L’allarme di Forza Italia: “Inquietante escalation dopo le minacce…”

Una busta con un proiettile è stata recapitata nella casa di Roma del senatore di Forza Italia Renato Schifani, ex presidente del Senato. Già nel luglio scorso a Schifani era arrivata una lettera di minacce, in cui tra l’altro si leggeva: “Farai una brutta fine… Morirai fra mille dolori”.

La presidente dei senatori azzurri: “Inquietante escalation”

“La busta con proiettile recapitata al senatore Schifani rappresenta una inquietante escalation delle minacce che aveva già ricevuto in passato. Intimidazioni gravissime che non hanno mai scalfito – e non scalfiranno – la sua azione politica, ora più che mai preziosa nel ruolo di consigliere del Presidente Berlusconi. Nella speranza che venga chiarita al più presto la matrice di queste minacce eversive, esprimo a nome mio personale e di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato la piena solidarietà a Renato”. Lo scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

La soilidarietà di Miccichè

“Esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’Assemblea regionale siciliana, al senatore Renato Schifani per le ennesime minacce ricevute nella sua abitazione romana dove gli è stata recapitata una busta con all’interno un proiettile”. Lo scrive in una nota il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. “Ribadisco che il senatore Schifani, che da qualche tempo è consigliere politico del presidente Berlusconi – aggiunge – è un’icona delle istituzioni, cosa che, evidentemente non piace a qualcuno. Confido che gli inquirenti al più presto possano risalire all’autore della lettera minatoria”.

Minacce a Schifani, il precedente di luglio

Nella lettera di minacce del luglio scorso, come riferiva l’adnkronos. erano presenti insulti anche all’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Del quale Schifani è anche consigliere politico. E proprio in queste ore il senatore siciliano ha parlato della crisi di governo intervenendo a Rai Radio Anch’io. “Per fortuna i mercati non ci stanno ancora aggredendo ma è necessario dare sicurezza e stabilità all’Italia. Le sirene delle maggioranza e i corteggiamenti sono incessanti ma hanno un respiro breve. Non esiste un progetto politico ma una sopravvivenza fine a se stessa, che è esattamente il contrario di ciò che serve all’Italia. Il valore della responsabilità continua a caratterizzare in questi giorni ogni comportamento di forza Italia. Siamo certi che il presidente Mattarella saprà trovare la giusta soluzione”.