Arrestato il rapper romano e influencer “1727”: ha picchiato a sangue la compagna attrice hot

“E’ andata così frattellì‘. Il rapper romano 1727 wrldstar, al secolo Algero Corretini, è stato arrestato venerdì mattina dai carabinieri per aver picchiato – ancora una volta – la compagna che vive con lui in un appartamento a Piana del Sole, in zona Ponte Galeria. Con la ragazza spesso fa video sui social mentre fanno sesso. A chiamare il 112 la madre della ragazza, che si era sfogata con lei dopo l’ennesimo pestaggio subito e come gli altri non denunciato.

Il rapper che fa anche l’influencer

All’arrivo dei militari in casa del rapper romano diventato celebre ai più per aver sfondato un muretto con la macchina e aver immortalato la reazione placida “E’ andata così fratellì”, 1727 non ha opposto resistenza, facendosi arrestare mentre l’ambulanza portava via la vittima. Picchiata con un bastone di ferro che le ha procurato contusioni, fratture nella zona del costato e lesioni al timpano, la ragazza è stata refertata con una prognosi di un mese.

Algero Corretini, “1727 Wrldstar” e Simona Vergaro, coppia hot

A chiamare i soccorsi, la sua compagna, l’attrice hot Simona Vergaro. La lite era iniziata venerdì sera quando, stando al racconto della ragazza, il rapper (non nuovo a violenze) si è accanito su di lei, costringendola a fuggire di casa, completamente nuda.

Il rapper, già noto per reati contro il patrimonio, è ora nel carcere di Rieti con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, trovato con 45 grammi di marijuana. I militari, dopo avere contattato il 118 ed affidato la donna alle cure dei sanitari, si sono immediatamente attivati per accertare l'accaduto.