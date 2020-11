Vienna, Meloni: «Europa sotto attacco da parte di chi odia la nostra civiltà e la nostra libertà»

Paura, colpi d’arma da fuoco, i morti, i feriti. La capitale austriaca sotto assedio, le immagini sono sconvolgenti. dopo Nizza altro sangue. Provocano molto dolore gli attentati nel cuore di Vienna, Giorgia Meloni sottolinea come il terrorismo continui a colpire. «Sgomento e rabbia», scrive su twitter.

Vienna, Meloni: «Sveglia»

«L’Europa è sotto attacco da parte di chi odia la nostra civiltà e la nostra libertà. Sveglia!», aggiunge la leader di Fratelli d’Italia. Matteo Salvini esprime apprensione e vicinanza ai viennesi e al popolo austriaco. Elisabetta Casellati sottolinea come in questo momento sotto attacco siano i valori di libertòà e di democrazia. «Nessun cedimento davanti a questo orrore. Uniti vinceremo anche questa battaglia».

Lo sgomento di Toti e Lollobrigida

Molte le prese di posizione sull’attacco nel cuore della capitale austriaca. «Rabbrividisco», afferma Giovanni Toti. «Una preghiera per i feriti e i familiari delle vittime. È l’ennesimo attacco che ferisce l’Europa e la nostra cultura. Serve una reazione giusta, forte e orgogliosa della nostra civiltà».

«Quanto sta accadendo a Vienna lascia sgomenti e col fiato sospeso. Vicinanza al popolo austriaco per questo atto di inaudita follia e terrore». A scriverlo su Twitter è il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

Parla l’arcivescovo di Vienna

«Qualunque sia lo sfondo dell’attacco, deve essere chiaro che non c’è giustificazione per la violenza cieca». Lo dice l’arcivescovo di Vienna, il cardinale Christoph Schönborn. Ha chiesto di pregare per le vittime dell’attentato e i servizi di emergenza. «In queste drammatiche ore», scrive l’arcivescovo su twitter, «prego con tanti altri che seguono i tragici eventi nel cuore della nostra città attraverso i media per le vittime, i servizi di emergenza e che non ci siano ulteriori spargimenti di sangue».

Trump: «Malvagità contro persone innocenti»

«Gli Stati Uniti sono a fianco dell’Austria, della Francia e dell’Europa intera nella lotta contro i terroristi. Inclusi i terroristi islamici radicali». Così Donald Trump su Twitter. Il presidente degli Stati Uniti ha definito l’attentato un ulteriore «vile atto di terrorismo». Attacchi definiti «malvagi contro persone innocenti» e che «devono finire. Preghiamo per Vienna».