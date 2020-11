“Striscia la Notizia” pizzicca Sgarbi mentre dorme in diretta tv. Il video diventa virale

Gli inconvenienti delle maratone. Vittorio Sgarbi è stato colto con un video imbarazzante mentre dorme beatamente in diretta. Risultato, suo malgrado, esilarante. Durante la maratona di Nicola Porro per le elezioni presidenziali americane su Rete 4 “si abbiocca”, letteralmente. Striscia la notizia non se lo è fatto sfuggire e lo ha pizzicato sul più bello. Il critico d’arte seguiva l’andamento del voto statunitense, quando al momento di intervenire, chiamato in causa dal conduttore, si è fatto trovare così, tra le braccia di Morfeo, testa reclinata e letteralmente sordo ai richiami del conduttore. Gli sghignazzi si sono sprecati dietro le quinte e tra gli ospiti.

“Un momento di altissima televisione”, ironizza la pagina del Tg satirico di Canale 5 . Era un momento di stanca, non arrivavano particolari aggiornamenti dagli Usa. Al che – erano le 5 del mattino- Sgarbi ha ceduto al sonno. Non è la prima volta chi gli capita. Ha chiuso gli occhi, con Porro in imbarazzo che non è riuscito a svegliarlo: “Non è che ti stai addormentando? Vittorio! Niente, si è addormentato completamente, è andato. Spero che questo non succederà ai nostri telespettatori, anche dietro le quinte se la stanno ridendo”. Con prontezza dei spirito il conduttore la butta sull’ironia. E con un invidiabile aplomb interpella un altro ospite in collegamento: “Scusi, che mi dice dell’Arizona?”. La Maglie in collegamento si gusta la scena e se la ride. Il cabaret oltre il cabaret.