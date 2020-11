Meloni: «Ricordate quando il governo diceva che gli italiani potevano stare tranquilli?». E posta il video

«Vi ricordate quando il Governo annunciava a gennaio di essere prontissimo ad affrontare il Covid e che gli italiani potevano stare tranquilli? Oggi i loro risultati e le loro bugie sono sotto gli occhi di tutti ed è per questo che gli italiani pretendono dal Governo responsabilità e verità». È quanto scrive Giorgia Meloni sulla sua pagina facebook, postando il video che dimostra le parole a vuoto dell’esecutivo rossogiallo. Nel filmato c’è Belpietro che cita testualmente le frasi del governo: «State tranquilli, siamo prontissimi». Lo dissero sia il ministro Speranza sia il premier Giuseppe Conte. Parole che rilette, oggi, hanno il sapore della beffa. «Dopodiché», aggiunge Belpietro, «abbiamo visto che cosa è successo, i tentennamenti, le mancate decisioni». E ancora: «Nessuno rimarrà indietro, annunciarono promettendo che avrebbero dato soldi. Invece sono rimasti indietro in tanti, centinaia di migliaia di persone che non hanno visto la cassa integrazione. Sono rimaste indietro tantissime aziende che non hanno avuto gli aiuti promessi». Risultato: «Un’enormità di famiglie non hanno visto un soldo. O, se li hanno visti, ne hanno visti davvero pochi».

