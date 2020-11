Iva Zanicchi: ho il coronavirus, ma non ho perso l’allegria (video)

“Eccomi qua, ve lo dico: ho il coronavirus! Sto bene, non ho perso l’allegria e vi faccio questo video. Mi raccomando fate attenzione”. Iva Zanicchi è positiva al coronavirus: a comunicarlo è lei stessa in un video su Instagram, in cui la cantante ed ex politica italiana rassicura i fan. “Me lo sono beccato: da tre giorni sono positiva, anche in casa sto con la mascherina”.

“Lo comunico, non c’è niente di male, purtroppo l’Italia è piena – dice Iva, che aggiunge: “Purtroppo l’ho attaccato anche a mia sorella. Mi raccomando, fate attenzione”.

La Zanicchi si aggiunge dunque alla lunga lista dei personaggi dello spettacolo colpiti dal virus nelle ultime settimane. Pochi giorni fa anche Ornella Vanoni aveva comunicato la sua positività al virus, affermando di essere senza sintomi e di non avere alcuna intenzione di morire.