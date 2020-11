Gianluigi Nuzzi fa sbiancare la Malpezzi: «Vi dovete solo vergognare, andatevene a casa»

«Non avete avuto il tempo, in questi mesi, di organizzarvi? Vergogna. Vi dovete vergognare». Diventa virale sul web lo scontro tra Gianluigi Nuzzi e la Malpezzi. Il notissimo giornalista, conduttore di Quarto Grado, distrugge l’esponente del Pd, che arranca, si arrampica sugli specchi e scivola pesantemente. Una figuraccia da nascondersi.

Nuzzi contro la Malpezzi, scontro durissimo

«Dovete andarvene tutti a casa. Avete comprato milioni di banchi per la scuola, avete speso soldi e lasciate i ragazzi a casa. Perché abbiamo speso questi soldi? Avete comprato i banchi con i miei soldi e mio figlio resta a casa, questa è una vergogna. Avete fatto spendere i risparmi ai ristoratori per mettere i plexiglass e tutte le protezioni. E adesso li fate chiudere».

«Le frontiere sono colabrodo»

Nuzzi incalza. «Lei», afferma rivolto alla Malpezzi, «dice che dobbiamo stare a casa. Però le frontiere sono dei colabrodo. Le persone arrivano da tutte le parti e non vengono controllate. Dal Brasile, dalla Spagna… entrano con un foglietto “quarantena volontaria”». E ancora: «Lei, onorevolissima, vada in Cina. Vada a Singapore dall’Italia. Le fanno un sedere così. La mettono in quarantena per 40 giorni e se esce la mettono al gabbio. Ha capito? Noi invece ce ne freghiamo».

Nuzzi alla Malpezzi: «Non avete pensato a niente»

«Voi siete contraddittori, state schiacciando il sistema sanitario. Dite a una persona di stare a casa, poi si va sugli autobus, sui tram e sono pieni di gente…». Questo «perché non avete pensato a un piano di trasporti alternativo. Avete i medici di base che non ce la fanno più. Non siete in grado di stilare una serie di sintomi e dire che con quei sintomi non si va al pronto soccorso. Provi ad andare al pronto soccorso del Cardarelli a Napoli. Sono disperati», conclude Nuzzi. «Hanno i malati Covid in mezzo agli altri. Non avete avuto il tempo in questi mesi di organizzarvi?». E ripete: «Vi dovete vergognare».