Gf Vip, le indiscrezioni sul televoto: Stefania in vantaggio. I dubbi del web: «È Pierpaolo lo stratega»

Fioccano le indiscrezioni sul web. Il televoto al Gf Vip vede per l’ennesima volta in vantaggio Stefania Orlando, che si aggirerebbe attorno al 27-28%. A quanto riportano i sondaggi, sarebbe tallonata da Maria Teresa Ruta con il 25-26% e da Massimiliano Morra, più o meno sulla stessa quota. Staccato Francesco Oppini che non riesce ad andare oltre il 16%. In evidente crisi Paolo Brosio, con il 4%. È arrivato adesso nella casa ed è stato catapultato in nomination, quindi ha poche speranze.

Lacrime al Gf Vip

Intanto le lacrime scorrono a fiumi. Piange Elisabetta Gregoraci, che si sente “tradita” da Pierpaolo Petrelli. Di tanto in tanto piange Tommaso Zorzi, immerso nei suoi pensieri. E anche Stefania Orlando, dopo una discussione con la contessa Patrizia De Blanck. I giorni di permanenza in casa cominciano a pesare come macigni, anche per i continui sgambetti provocati dalle strategie. L’ultima puntata del programma ha lasciato il segno. Gli insulti a Elisabetta hanno portato a un raffreddamento pesante nel rapporto tra lei e Pierpaolo. L’ex “velino” di Striscia la Notizia è accusato dalla Gregoraci di non essere intervenuto a dovere in sua difesa e di non esserle stato vicino nel momento più difficile. «Ho avuto una serata di m… e te ne sei fregato», gli ha detto in lacrime.

Il web si divide sulla Gregoraci e Pierpaolo

Pierpaolo ha spiegato di non essere più disposto ad accettare l’indecisione dell’ex moglie di Flavio Briatore. Per questo motivo ha deciso di tagliare i rapporti con lei. Il problema, però, sembra sia quella del condizionamento dall’esterno. Infatti, il comportamento di Pierpaolo è cambiato quando ha saputo da Signorini che sul web lo criticano e lo etichettano in pessimo modo proprio per il suo “innamoramento”. Non a caso Andrea Zelletta gli ha consigliato di non farsi influenzare da quanto detto dagli opinionisti e di continuare tranquillo la sua storia. Poi Pierpaolo ci ha ripensato, ha fatto mettere dal Gf una canzone le cui parole sembravano un tentativo di riconciliazione. Lo scontro si accende sui social, in particolare sulla pagina fb del Gf Vip. Da una parte c’è chi continua a insultare Elisabetta, invitando Pierpaolo a «liberarsi di quella zavorra». E chi invece la difende: «Sta a vedere che gli hanno puntato una pistola alla tempia. C’è da dire che lei viene attaccata in tutti i modi, a cominciare da quel sedicente intellettuale, tale Abbate, che ha iniziato a chiamarla Cleopatra dopo un paio di giorni». Poi c’è chi si scaglia contro «un esercito di capre che continua a chiamarla così». E ancora: «Lui sente il giudizio della gente e ogni fine puntata è distaccato e freddo. Mi dispiace ma questo non è amore». C’è chi se la prende con gli autori: «Complimenti autori, siete riusciti a distruggerli. Andava tutto bene, avevano fatto passi in avanti e poi…».