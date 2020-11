“Sento di avere buone chance”. Donald Trump in una intervista di prima mattina su Fox si dice ottimista sulle elezioni Usa che si sono aperte in queste ore negli Stati Uniti, ma i sondaggi non gli sorridono. L’Election day è già scattato in Texas, Florida e Arizona, gli ultimi stati a chiudere saranno quelli in Alaska.

