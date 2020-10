Zingaretti copia Salvini e posta la sua foto mentre mangia un’insalata: come influencer è negato…

Nicola Zingaretti in questi giorni di campagna e comizi per l’Italia in vista dei ballottaggi sta cercando di far pesare il suo potere comunicativo, di rilanciare una campagna di simpatia e voglia di attrarre anche e soprattutto a livello social. Un impegno massimo di foto con slogan modesti e mesti .‘Insieme ce la faremo’, ‘dalla parte delle persone’, ‘la forza del noi’’e il faccione che ride con la mascherina in primo piano.

Zingaretti, restyling sui social

In questo nuovo spazio, Zingaretti ,cerca di essere al pari con gli influencer odierni e di coglierne tutti i trucchi. Con l’ultima foto sul suo profilo Instagram ha voluto dare dimostrazione del pieno ruolo comunicativo di ‘tendenza’ che vuole assumere. Ed ecco arrivare la foto che svela il nuovo restyling zingarettiano. Colui che ogni giorno diffida Salvini, lo copia spudoratamente. La foto mentre mangia una triste insalata in mensa con un sorriso in cui cerca di fare il piacione.

Zinga si dà all’insalata

Le foto con cibo ‘catturano’ molto sui social e Zinga si da’ all’insalata lanciando la campagna per il vaccino antinfluenzale nel Lazio e augurando buona serata.

Salvini docet. E, come a scuola ,si copia anche dai nemici per cercare di prendere almeno la sufficienza.

A questo nuova proposta comunicativa del segretario dem, tanti i commenti arrivati dal web.

Gli utenti lo criticano: che tristezza!

Un utente scrive ‘Vorrei sapere cosa ridi? Aumentano le bollette, parli d’altro.. te ne freghi proprio’ e chi gli fa notare proprio il suo tentativo di emulazione.

‘Copione.. si vede che il capitano ti ha insegnato che i post con il cibo acchiappano like, ma non un’insalatina,le basii…’. Il popolo del web si sa non perdona e tanta ironia ha scatenato quell’immagine non proprio accattivante. ‘Che tristezza! L’immagine di un uomo solo e sconsolato’.

Copia anche gli slogan di Renzi

Arrivano anche i consigli per farlo ricaricare :”Mangia qualcosa che ti tiene in forza Zingare, perché ai comizi ti si sente malapena’’. Ma anche il contenuto lascia un po’ a desiderare, infatti c’è chi gli ricorda :‘i vaccini a Roma? Nel Lazio? Ma allora esiste un presidente di regione’’!!

E se il lupo perde il pelo ma non il vizio, citando un noto proverbio, ad un utente social non è sfuggito che nel messaggio di Zingaretti, ‘Avanti, Insieme’ c’è una palese violazione di copyright nei confronti di Renzi!’. Ma allora è proprio un vizio!!